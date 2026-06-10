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Заведующая московской аптекой продала бесплатные полоски для глюкометров на 10 млн руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Задержана заведующая одной из московских аптек, подозреваемая в продаже тест-полосок для глюкометров, полагающихся пациентам с сахарным диабетом бесплатно, почти на 10 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД в среду.

"45-летняя москвичка, занимавшая должность заведующей аптечным пунктом, использовала свое служебное положение для незаконного обогащения", - говорится в сообщении.

Она формировала ежемесячные отчеты, умышленно внося в них недостоверные сведения о количестве выданных бесплатных тест-полосок. Всего установлено 25 аналогичных эпизодов. Похищенное она сбывала через различные интернет-площадки.

Возбуждены уголовные дела ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции добавили, что факт растраты был выявлен в аптеке одного из городских медицинских учреждений на улице Декабристов.

Москва МВД
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