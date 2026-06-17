На Савеловском направлении МЖД сбилось движение из-за гибели человека

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы и области задерживаются после того, как на путях нашли человека без признаков жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в 8:40 на путях у платформы "Катуар" Савеловского направления МЖД был обнаружен человек без признаков жизни. На время работы оперативных служб движение поездов на участке "Катуар - Лобня" организовано в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

В МЖД заверили, что прилагают все усилия, чтобы вернуть поезда в график.