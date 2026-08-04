Пять человек погибли, шестеро ранены в результате атаки БПЛА на Московскую область

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - БПЛА атаковали склад в подмосковном Чехове, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное - на складе, где открытое горение уже ликвидировано. (...) По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения", - сообщил Воробьев журналистам во вторник.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил Воробьев.

Отмечается, что также повреждения получили электроподстанция и административное здание. На месте работают экстренные службы.

Помимо этого, в деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, пострадавших нет.

"Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Мособласти фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах. Будем информировать", - подчеркнул губернатор.