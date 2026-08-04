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Воробьев сообщил о десяти пострадавших от БПЛА в Чехове

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое - в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации", - написал он.

Состояние семерых врачи оценивают как средней степени тяжести, один пострадавший - в тяжелом состоянии. У них осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.

Ранее утром Воробьев сообщил, что отражена атака беспилотников на регион, среди целей был склад в Новоселке, в поселке начались пожары. Сообщалось о пяти погибших.

Чехов Андрей Воробьев Новоселок Подмосковье
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