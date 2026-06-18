Движение на юго-востоке Москвы восстанавливается после утренних ограничений

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о постепенном восстановлении движения на юго-востоке Москвы после введения временных ограничений утром в четверг.

"Движение открыто на улице Верхние Поля в оба направления, на улице Чагинская. На съезде с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля", - сообщается в телеграм-канале департамента.

Позже дептранс сообщил, что движение открыто на участке улицы Капотня от МКАД до 1-го Капотнинского проезда.

Движение по-прежнему перекрыто во 2-м Капотнинском проезде.

Помимо этого, нет движения по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе.