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В Москве начали строить первые этажи нового комплекса НИИ скорой помощи им. Склифосовского

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства первых этажей обновленного комплекса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"Приступили к строительству первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Он станет одним из самых современных медицинских объектов в России и даст новый импульс для развития столичного здравоохранения, расширив возможности науки и практической медицины", - написал он в своем канале в мессенджере Max в субботу.

Мэр отметил, что на данный момент на разных участках объекта завершается разработка грунта, ведется бетонирование фундаментной плиты, подземных этажей, конструкций первого и второго этажей. При этом, работа стационара не ограничена.

"Здание будет состоять из пяти взаимосвязанных блоков-башен высотой от 6 до 10 этажей. В них разместятся подразделения различного профиля. Все корпуса объединит центральный вестибюль", - добавил он.

По данным Собянина, фасад здания будет выполнен из витражных конструкций в форме "сот" и ромбов, акцентным элементом комплекса послужит инсталляция в виде пульсирующего сердца.

Работы планируют завершить в 2028 году.

О начале строительства мэр сообщал в ноябре 2025 года. Площадь нового современного комплекса составит более 150 тыс. кв. м. Он будет оснащен 22 высокотехнологичными и 5 малыми операционных, а также около 1 300 койками.

Москва Сергей Собянин НИИ скорой помощи имени Склифосовского
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