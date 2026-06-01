Температура в июне на большей части территории РФ будет около нормы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Температура на большей части российской территории в июне прогнозируется около средних многолетних значений, теплее нормы июнь ожидается на восточной части Дальнего Востока, на севере европейской части России, Урала и на большей части западной Сибири, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Температура в июне на большей части территории страны около средних многолетних значений. На востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке выше нормы на 1 градус. И на севере европейской России, Урала, в Красноярском крае и на значительной части западной Сибири июнь будет теплее нормы", - сказала Макарова.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха на большей части европейской территории страны ожидается около средних многолетних значений; в Мурманской области, Ненецком автономном округе и на севере Карелии температура ожидается на 1 градус выше нормы. Средняя месячная температура воздуха в Москве также ожидается около средних многолетних значений.

На азиатской территории страны средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается около средних многолетних значений; на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, на севере Красноярского края, на юге Западной Сибири, на востоке Якутии, на западе Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края - на 1 градус выше нормы.

Месячное количество осадков на европейской территории России больше среднего многолетнего количества ожидается на востоке Архангельской области, в Ненецком автономном округе, в Республике Коми, в Кировской области, Удмуртии и Пермском крае. На остальной территории ожидается выпадение осадков около нормы.

На большей части азиатской территории страны месячное количество осадков ожидается около среднего многолетнего количества. При этом на западе Ямало-Ненецкого автономного округа и Алтайского края, в Хабаровском крае, на Сахалине, в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и на севере Камчатского края ожидается выпадение осадков больше нормы, а на юге Таймыра, на арктическом побережье Якутии и в Бурятии - меньше нормы.

Марина Макарова Гидрометцентр РФ
