Плавное понижение температуры ожидается в Москве в течение следующей недели

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Постепенное понижение температуры прогнозируется в Москве на следующей неделе, после того, как в понедельник воздух прогреется до плюс 26, во второй половине недели столбики термометров будут показывать 17 - 22 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Погода в ближайшие дни будет не жаркая, но и не холодная (...) Большая часть европейской территории России, в том числе центр, будет находиться под влиянием атмосферной ложбины. Погода будет неустойчивой: то есть будут и облака, и солнышко, и будут дожди. В начале недели с запада подойдет циклон, который будет затягивать с юга более теплые воздушные массы, и мы ждем повышения температуры в понедельник до плюс 21 - плюс 26. А затем будет плавное понижение температуры на градус - два", - сказала Макарова в пятницу.

Она уточнила, что на следующей неделе температура в Московском регионе будет отклоняться от нормы на 1-1,5 градуса. Из-за приближения западного циклона прогнозируются и осадки - так, в понедельник и в среду ожидаются дожди умеренной интенсивности.

"Дневная температура во второй половине недели, по предварительным прогнозам, будет около плюс 17 - плюс 22 градусов, местами небольшой дождь", - сказала Макарова.

На следующей неделе, кроме понедельника, как отметила Макарова, также прогнозируются "свежие" ночи, температура будет от плюс 8 до плюс 13 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 20 июня, будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, ночью температура в Москве плюс 10 - плюс 12, по области от плюс 9 до плюс 14, днем плюс 19 - плюс 21, по области от плюс 18 до плюс 23. В воскресенье, 21 июня, без осадков, температура ночью плюс 10 - плюс 12, по области от плюс 7 до плюс 12, днем - плюс 22 - плюс 24, по области от плюс 20 до плюс 25.

В понедельник, 22 июня, ночью местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 10 - плюс 15, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура в Москве плюс 23 - плюс 25, по области плюс 21 - плюс 26.

Во вторник, 23 июня, преимущественно без осадков, температура ночью плюс 9 - плюс 14, днем плюс 20 - плюс 25. В среду, 24 июня, местами небольшой дождь, температура ночью плюс 8 - плюс 13, днем плюс 18 - плюс 23. Согласно предварительному прогнозу, в четверг, 25 июня, временами небольшой дождь, ночная температура плюс 10 - плюс 15, а днем - плюс 15 - плюс 20.