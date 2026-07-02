В Москве около 40% продающихся вторичных квартир представляют собой "убитый" фонд

Больше трети неликвидного жилья - "бабушкины" квартиры

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве около 40% вторичного рынка жилья представлено неликвидом по качеству, подсчитали в "Инком-недвижимость".

"На вторичном рынке Москвы не менее 40% квартир в продаже - так называемые убитые, с низкими качественными характеристиками", - говорится в исследовании компании.

Аналитики выявили пять основных категорий такого жилья на "вторичке" Москвы. Это так называемые бабушкины (или наследственные) квартиры; объекты после длительной сдачи в аренду; жилье, в котором проживали люди с наркотической или алкогольной зависимостью; жилплощади после пожара или затопления; недвижимость в ветхих или аварийных домах.

Абсолютное большинство из этого фонда составляют "бабушкины" (или наследственные), а также лоты, которые до выставления на продажу длительное время сдавались в аренду - совокупно их на рынке 36%. По 2% в экспозиции приходится на жилье, испорченное владельцами с тяжелыми зависимостями (алкогольной или наркотической), и на объекты после пожара или затопления.

В анализ не входят хрущевки под реновацию - их много и они активно покупаются в расчете получить взамен квартиру в новом доме после сноса старого.

По данным Аналитического центра "Инком-Недвижимости", в настоящее время на вторичном рынке старой Москвы в целом экспонируется 97,98 тыс. лотов, за июнь количество стало больше на 0,1%, с начала года уменьшилось на 2%, за год увеличилось на 1%. В ТиНАО ситуация похожая: за месяц число объектов чуть выросло - на 0,5%, с начала года уменьшилось на 4%, за год увеличилось на 1%, сейчас у покупателей вторички в Новой Москве есть выбор из 8,64 тысячи вариантов.