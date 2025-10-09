"Вторичка" Москвы недосчиталась 20% покупателей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вторичное жилье Москвы недосчиталось 20% покупателей по итогам третьего квартала, выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

"После того, как ипотечные ставки стали заградительными, фактически с 2024 года, вторичный рынок недосчитался 20% покупателей. Если говорить, в частности, о третьем квартале текущего и 2023 годов, то они разнятся по этому показателю именно так", - сказал директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

Приток новых объектов также снизился на 20%, добавил эксперт. Продавцы ждут ипотечного спроса и роста цен.

"Они вернутся, когда ключевая ставка возьмет уверенный курс на понижение", - добавил Шлома, уточнив, что понижение произойдет не так скоро, как многие ожидают.

Если ключевая ставка снизится хотя бы до 14%, спрос может увеличиться на 20%, а то и на 40%, стоимость - на 10-15%.

Всего на вторичном рынке в старых границах Москвы экспозиция насчитывает 99,7 тыс. квартир. С начала года рост составил 0,5%. Цена практически не изменилась: средняя стоимость кв.м в предложении равна 285,6 тыс. рублей. С начала года показатель вырос только на 0,1%.