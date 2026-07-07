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В центре Москвы 11 июля будут перекрывать улицы для парада ретротранспорта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы 11 июля будут перекрывать движение для ретротранспорта, предупредил городской Дептранс.

Движение будет закрыто с 00:01 до 18:00 в Белгородском проезде; с 06:30 до 18:00 на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и с 10:00 до 18:00 в сторону улицы Покровки; с 08:30 до 12:00 на участках Садовнического проезда.

Не будет движения с 11:30 до 12:30 краткосрочно, не более 10 минут, в Садовническом и Устьинском проездах, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту.

С 00:01 до 20:00 будет запрещена парковка: на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы, в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

Как сообщали ранее в мэрии, парад стартует в 11:30 от станции метро "Новокузнецкая" и пройдет до Чистопрудного бульвара, где с 12:00 до 18:00 будет проходить выставка ретротранспорта.

Дептранс Москва Новокузнецкая Чистопрудный бульвар
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