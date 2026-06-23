В Москве 27 июня перекроют внешнюю сторону Садового кольца и несколько улиц

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве в субботу 27 июня перекроют внешнюю сторону Садового кольца и еще несколько улиц ради Московского транспортного электрофестиваля, предупредил Дептранс.

В частности, движение будет закрыто с 07:00 до 18:00 на улицах Зубовской и Большой Пироговской, в переулках Дашковом и Новоконюшенном, а также в проезде Девичьего Поля.

С 11:50 и до окончания прохождения автоколонны не будет движения на внешней стороне Садового кольца, уточнили в дептрансе.

26 июня с 00:01 до 08:00 будет закрыто движение по одной крайней правой полосе в проезде Девичьего Поля при движении в сторону улицы Зубовской в районе памятника Л. Н. Толстому.

Парковка будет запрещена на участках перекрытий 27 июня с 00:01 до окончания мероприятия.

"Обращаем внимание, что во время электрофестиваля в районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам", - отмечается в сообщении.

Как уточняет сайт мэрии, возможны трудности подъезда с внешней стороны Садового кольца к ряду объектов городской инфраструктуры, в том числе к Курскому и Павелецкому вокзалам, Парку Горького, парку искусств "Музеон", Московскому академическому театру сатиры, Государственному академическому центральному театру кукол имени Сергея Образцова, Государственному академическому театру имени Моссовета, Концертному залу имени Чайковского, Московскому международному дому музыки, Научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Склифосовского, детской городской клинической больнице имени Филатова и Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца. Помимо этого, проезд будет затруднен к торгово-развлекательному комплексу "Атриум", торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза", торговому центру "Смоленский пассаж".

Московский транспортный электрофестиваль проведут в рамках проекта "Лето в Москве". Парад электротранспорта пройдет на Садовом кольце. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться и приехать на своем электромобиле или электромотоцикле. Колонна стартует с Зубовской площади в 12:00.