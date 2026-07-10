Задымление на крыше трамвая в Москве произошло из-за элементов проводки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Движение трамваев на Русаковской улице в районе остановки "Метро Сокольники" восстановлено после временного сбоя из-за задымления на крыше одного из трамваев, оно предварительно случилось из-за элементов проводки, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Предварительно, задымление произошло из-за элементов проводки. Пострадавших нет. Ситуация будет тщательно проработана с производителем, обслуживающим вагон по контракту жизненного цикла", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в пятницу вечером.

Трамвайный вагон убран, движение на Русаковской улице восстановлено, уточняется в сообщении.

Ранее дептранс сообщил, что в районе остановки "Метро Сокольники" в Москве задерживаются трамваи № Т1, 4, 7, 43 в связи с задымлением на крыше одного из трамваев.