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Случаи падения деревьев из-за ветра зафиксированы в Москве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства столицы сообщает, что погода в Москве продолжает ухудшаться, до конца субботы ожидаются ливни и грозы, а сильный ветер уже привел к падению деревьев.

"По экстренному предупреждению метеорологов, погода продолжает ухудшаться. До конца суток 11 июля сохранятся ливень, гроза, град, сильный ветер с порывами до 15 - 20 м/с. Фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций", - говорится в сообщении.

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Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", а также инженерных и коммунальных компаний дежурят на улицах города для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отметили в комплексе.

Москва
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