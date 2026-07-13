СКР завел дело после атаки дронов ВСУ на гражданские объекты в Московской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, ведутся поиски пожилой женщины, которая может быть под завалами, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области", - сказала она журналистам в понедельник.

По данным следствия, ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были атакованы несколько районов Московской области.

"В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщили в СКР.

Кроме того, в Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе.

"Следователи и криминалисты СК России провели осмотры мест происшествий, ведется работа с очевидцами произошедшего и пострадавшими. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы", - сказала Петренко.

В СКР подчеркнули, что действиям командиров украинских подразделений, причастных к этим атакам, будет дана правовая оценка.