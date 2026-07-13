Поиск

СКР завел дело после атаки дронов ВСУ на гражданские объекты в Московской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, ведутся поиски пожилой женщины, которая может быть под завалами, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области", - сказала она журналистам в понедельник.

В РоссииНад Московской областью за ночь сбили 81 БПЛА, погибли три человекаЧитать подробнее

По данным следствия, ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были атакованы несколько районов Московской области.

"В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сообщили в СКР.

Кроме того, в Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе.

"Следователи и криминалисты СК России провели осмотры мест происшествий, ведется работа с очевидцами произошедшего и пострадавшими. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы", - сказала Петренко.

В СКР подчеркнули, что действиям командиров украинских подразделений, причастных к этим атакам, будет дана правовая оценка.

СКР Светлана Петренко Украина Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дождь с грозой и градом ожидается в Москве в понедельник

 Дождь с грозой и градом ожидается в Москве в понедельник

Около 300 БПЛА в течение суток летели в сторону Московского региона

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

На фоне непогоды москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом

 На фоне непогоды москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Жителей Москвы предупредили о сильной жаре в субботу

Для аэропорта "Внуково" отменили ограничения

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло десяти
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3068 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10490 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов