Над Московской областью за ночь сбили 81 БПЛА, погибли три человека

Еще пять человек пострадали

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Московская область подверглась массированной атаке беспилотников, есть погибшие и пострадавшие, в пяти частных домах возник пожар, сообщил глава региона Андрей Воробьев в понедельник.

"Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА", - написал Воробьев в своем канале в Мах.

Губернатор уточнил, что беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах", - сообщил Воробьев.

Также пострадали два человека в Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом. Повреждены стена и остекление здания.

В деревне Бабкино в Истре повреждены два частных дома. "В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон. Пострадавших нет", - добавил глава региона.

"Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников", - предупредил Воробьев.