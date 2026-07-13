ДТП с возгоранием произошло на востоке МКАДа, двое человек пострадали

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "ГАЗель" наехала на два стоящих на буксировочной сцепке автомобиля на восточном участке МКАД, в результате чего произошло возгорание, а также был сбит вышедший на проезжую часть водитель, сообщили в столичной Госавтоинспекции в понедельник.

"На внешней стороне 7 км МКАД водитель "ГАЗели" совершил наезд на два стоящих автомобиля "ГАЗель", которые находились на буксировочной сцепке, с последующим возгоранием (автомобиля, который совершил наезд). После чего водитель автомобиля "КИА" совершил наезд на пешехода-водителя одного из автомобилей, который вышел на проезжую часть", - говорится в понедельник в канале ГАИ Москвы в Max.

По информации Госавтоинспекции, пострадали водитель-пешеход и водитель воспламенившейся "ГАЗели".

Из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка, движение осуществляется по трем полосам из шести, добавили в столичном департаменте транспорта.