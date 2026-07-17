В Москве такси разрешено ездить по 90% выделенных полос

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве сеть выделенных полос превысила 500 км, по более чем 90% из них разрешено движение более чем 205 тысячам автомобилей такси, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря выделенным полосам городской транспорт, такси и автомобили экстренных служб могут быстрее передвигаться по городу, а также обеспечивать комфорт и безопасность миллионов пассажиров", - сказал он.

Благодаря "выделенкам" среднее время подачи автомобиля такси в городе составляет рекордные 4 минут, время проезда для наземного транспорта сокращается в два-четыре раза, Кроме того, снижается риск возникновения ДТП в среднем на 25%.