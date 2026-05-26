В Москве на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет 20 переходов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 20 внеуличных пешеходных переходов будет на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, девять из них построят в Бутове, 11 уже работают на четырех введенных участках дороги.

"На новой трассе Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе будет 20 пешеходных переходов. Это дорога с очень интенсивным движением. Она соединит пять вылетных магистралей и будет играть ключевую роль в транспортной инфраструктуре районов Юго-Западного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max во вторник.

Он уточнил, что по обе стороны магистрали располагаются жилые кварталы, идет активное строительство. "Местным жителям нужны безопасные переходы через трассу - в соседние районы, к центрам деловой активности, соцобъектам и остановкам городского транспорта. Мы предусмотрели строительство 20 внеуличных пешеходных переходов вдоль всей трассы", - сообщил мэр.

По словам Собянина, 11 уже работают - на четырех введенных участках дороги. Оставшиеся девять будут на последнем участке, который пройдёт от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Так, пешеходные переходы расположатся по обе стороны от трассы. Шесть из них будут подземными, они появятся: на пересечении улиц Поляны и Скобелевской; в районе улицы Поляны, 7; в районе Богучарской улицы, 2; в районе Куликовской улицы, 16; в районе Старобитцевской улицы, 23; в районе Ратной улицы, 16к3.

Кроме того, еще три перехода будут надземными в районе улицы Поляны, 5; в районе Новобутовской улицы, 2А; в районе Изюмской улицы, 22.

Кроме пешеходных переходов для пересечения магистрали используется инфраструктура метро - вдоль трассы расположены пять станций Сокольнической линии. Там также введено около 12 км выделенных полос, расположено 37 остановочных пунктов для наземного транспорта, а по самой трассе или в её непосредственной близости проходит 70 маршрутов автобусов и электробусов, написал Собянин.

Создание комфортных пешеходных связей соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", добавил мэр.