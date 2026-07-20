Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в агентстве.

Аналогичные ограничения действуют в московском аэропорту Внуково, Жуковский приостановил работу.