Поиск

Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в агентстве.

Аналогичные ограничения действуют в московском аэропорту Внуково, Жуковский приостановил работу.

Москва Внуково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Домодедово работает по согласованию, Жуковский не обслуживает рейсы

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" возобновили работу

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 19 и 20 июля из-за жары

Жара ожидается в Москве в воскресенье и понедельник

 Жара ожидается в Москве в воскресенье и понедельник

На лечении находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Один человек погиб в Подмосковье в результате утренней атаки беспилотников

Аэропорт "Внуково" вернулся к штатной работе

Роботы-курьеры работают уже в 51 районе Москвы

 Роботы-курьеры работают уже в 51 районе Москвы

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 56
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10616 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3213 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов