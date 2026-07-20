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В Москве на Страстном бульваре горит крыша жилого дома

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве в жилом доме на Страстном бульваре загорелся мансардный этаж и крыша, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, его тушат, сообщает МЧС.

Из здания по адресу Страстной бульвар, дом 10, корпус 1 эвакуировали 20 человек. Пожар тушат больше ста человек и 30 единиц техники.

Затем в МЧС сообщили, что "площадь пожара увеличилась до 400 кв.м".

Судя по открытым источникам, по этому адресу располагается жилой комплекс "На Страстном бульваре".

Дальнейшая информация уточняется.

Тверская межрайонная прокуратура сообщила, что "взяла под контроль установление обстоятельств пожара в центре Москвы". Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Движение транспорта по улице Большая Дмитровка (от Козицкого переулка до Страстного бульвара) ограничено, сообщили в столичном ГАИ.

ГАИ МЧС Страстный бульвар Москва
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