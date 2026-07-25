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В районе "Лужников" 25 и 26 июля возможны ограничения станций метро на вход и выход

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Москве 25 и 26 июля в связи с проведением мероприятий на стадионе "Лужники" возможны ситуативные ограничения на вход и выход пассажиров в близлежащих к нему станциях метро, сообщает столичный департамент транспорта.

"На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа", - говорится в его сообщении в мессенджере Max.

Согласно открытым данным, 25 и 26 июля в "Лужниках" состоятся концерты группы "Руки Вверх!".

Ранее сообщалось о перекрытии ряда улиц 25 и 26 июля в районе "Лужников" из-за концертов.

Москва Лужники
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