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Внуково и Шереметьево работают по согласовани

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Москоские аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении.

В агентстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее сообщалось об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.

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