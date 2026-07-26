Внуково и Шереметьево работают по согласовани

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Москоские аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении.

В агентстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее сообщалось об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.