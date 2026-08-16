Сбито еще 27 летевших на Москву БПЛА, в районе МКАД пострадали три человека

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице еще 27 беспилотников, в районе МКАД пострадали три человека. Всего в ночь на воскресенье было сбито 132 БПЛА, летевших на Москву.

"ПВО Минобороны сбили еще девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали", - написал Собянин в своем канале в Max.

В двух предыдущих сообщениях он проинформировал о ликвидации еще 18 дронов, пытавшихся атаковать Москву.

Ранее сообщалось о 105 беспилотниках, пытавшихся атаковать столицу

Перед этим в Росавиации проинформировали о приостановке работы столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.