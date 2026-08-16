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Собянин сообщил, что с вечера субботы на Московский регион летело 600 БПЛА

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 201 БПЛА в Московском регионе с вечера субботы, всего на регион летело 600 беспилотников.

"В период со вчерашнего вечера по 6:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе", - написал Собянин в своем канале в Мах.

На местах падения обломков работают экстренные службы, добавил он.

Ранее московский мэр сообщал о 132 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. В результате атаки в райне МКАД пострадали три человека.

Москва Московский регион БПЛА
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