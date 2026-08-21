ФСБ сообщила об активизации попыток Киева совершить теракт с использованием БПЛА в Московском регионе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ фиксирует активизацию попыток Украины совершить теракт в Москве и Подмосковье с использованием беспилотников малой дальности, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует, что "киевский режим" в условиях нарастающего давления Вооруженных сил Российской Федерации на линии боевого соприкосновения, а также неспособности нанесения значимого поражения критически важным объектам в Московском регионе с применением ракетного вооружения и беспилотных авиационных систем дальнего радиуса действия, активизировал попытки совершения диверсионно-террористического акта в Москве и Московской области", - заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, для теракта планируется использовать БПЛА малой дальности "с запуском их в непосредственной близости от объектов устремлений".