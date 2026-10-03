Дептранс Москвы сообщил, что сбой на серой ветке метро был связан с задымлением в вагоне

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В субботу на станции "Тульская" московского метро произошло задымление в вагоне поезда "Ока", сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Ситуация была оперативно взята под контроль сотрудниками Московского метрополитена, угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не было", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось, что прерывалось движение от "Серпуховской" до "Нагорной" из-за проверки состава. Движение уже восстановлено.



"Все поезда серии "Ока" обслуживаются по контракту жизненного цикла сервисной компанией производителя. Компания несет перед Московским метрополитеном ответственность за текущее техническое состояние поездов. Вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание", - заявили в дептрансе.