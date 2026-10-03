Поиск

Дептранс Москвы сообщил, что сбой на серой ветке метро был связан с задымлением в вагоне

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В субботу на станции "Тульская" московского метро произошло задымление в вагоне поезда "Ока", сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Ситуация была оперативно взята под контроль сотрудниками Московского метрополитена, угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не было", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось, что прерывалось движение от "Серпуховской" до "Нагорной" из-за проверки состава. Движение уже восстановлено.

"Все поезда серии "Ока" обслуживаются по контракту жизненного цикла сервисной компанией производителя. Компания несет перед Московским метрополитеном ответственность за текущее техническое состояние поездов. Вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание", - заявили в дептрансе.

Москва Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дептранс Москвы сообщил, что сбой на серой ветке метро был связан с задымлением в вагоне

Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Пятеро погибших обнаружены на месте пожара на Краснозаводском химзаводе

В метро Москвы прервано движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной"

 В метро Москвы прервано движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной"

Аэропорт Внуково работает по согласованию

Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатной работе

 Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатной работе

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Потепление и дождь ждут москвичей на следующей неделе

 Потепление и дождь ждут москвичей на следующей неделе

При пожаре на Краснозаводском химзаводе погиб человек

Сотрудник полиции погиб в Подмосковье при задержании подозреваемого
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3824 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов