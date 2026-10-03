Пятеро погибших обнаружены на месте пожара на Краснозаводском химзаводе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пятеро погибших обнаружено при разборе завалов на территории Краснозаводского химического завода после пожара, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Московской области Алексей Лужецкий.

"Работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химического завода завершены. С прискорбием сообщаю - при разборе завалов обнаружены пятеро погибших", - написал Лужецкий в своем канале в Max.

Он выразил соболезнования и добавил, что родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

На территории продолжается мониторинг воздушной среды. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено, добавил Лужецкий.

Как сообщалось, в четверг в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода произошло возгорание. В пятницу был обнаружен один погибший, 40 человек ранее были эвакуированы.