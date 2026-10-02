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Потепление и дождь ждут москвичей на следующей неделе

Потепление и дождь ждут москвичей на следующей неделе
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - После холодных выходных в московский регион придут потепление и дождливая погода, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в пятницу.

"В эту субботу ночь ожидается холодная - плюс 3-5 градуса, по области - до плюс одного, днем будет тоже холодно - 9-11 градусов, по области - 7-12. Но без осадков. 4 октября, в воскресенье, тоже преимущественно без осадков, но может поморосить небольшой дождь, температура низкая, ночью 3-5, местами до минус одного градуса в черте города, по области от нуля до пяти. Днем чуть теплее - 12-14 градусов, ветер западный", - сказала Паршина.

При этом, уточнила она, такая погода соответствует климатической норме для начала октября.

"А вот уже в понедельник ветер меняется с западного на юго-западный, и потеплее немного становится, во всяком случае ночью - 6-8 градусов, а днем будет 13-15 градусов, и небольшой дождь пойдет", - отметила Паршина.

Она подчеркнула, что "вообще всю ближайшую неделю будет погода облачная, с прояснениями, время от времени будет приниматься небольшой дождь".

"Температура ночью будет плюс 4-9, днем - плюс 11-16 градусов. В отдельные дни, вот, например, 9 октября, это пятница, может быть и до 17 градусов тепла", - заметила синоптик.

Она пояснила, что погоду в это время будет определять атлантический циклон, который пройдет по северу европейской территории вдоль побережья Баренцева моря "и принесет нам вот такую облачную погоду и потепление".

"При этом температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. То есть, обычно в начале октября у нас около 8 градусов тепла, а будет плюс 10-12 среднесуточная температура", - сказала Паршина.

Она добавила, что в следующие выходные погода существенно не изменится - будет местами небольшой дождь, погода днем станет чуть прохладнее - 10-15 градусов.

Гидрометцентр Москва
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