В метро Москвы прервано движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной"

Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о прерванном движении на Серпуховско-Тимирязевской линии от "Серпуховской" до "Нагорной".

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее в канале дептранса в Max сообщили, что сбой связан с проверкой состава.

"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК, и наземным транспортом", - говорится в сообщении департамента.

