В метро Москвы прервано движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной"
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о прерванном движении на Серпуховско-Тимирязевской линии от "Серпуховской" до "Нагорной".
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее в канале дептранса в Max сообщили, что сбой связан с проверкой состава.
"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК, и наземным транспортом", - говорится в сообщении департамента.