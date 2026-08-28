Жуковский работает по согласованию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее в ночь на пятницу приостановили работу аэропорты Самары, Краснодара, Ульяновска, Саранска, Пензы и Саратова.