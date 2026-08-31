Домодедово работает по согласованию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее приостановил работу столичный аэропорт Внуково.