Открыт первый участок Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в запуске движения на первом участке Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена.

"Хочу поздравить и поблагодарить метростроителей и тех, кто будет эксплуатировать этот новый объект, но, разумеется, прежде всего тех, кто будет пользоваться им. Поехали", - сказал Путин.

Как сообщается в материалах к участию президента РФ в открытии объектов, первый участок Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена - от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" - это 8,7 км путей и 5 станций. В результате на карте столицы появилась новая 17-я линия метро.

Пусковой участок Рублёво-Архангельской линии улучшил транспортное обслуживание более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово, Филёвский Парк. Для них поездки в центр станут в два раза быстрее.

Пассажирам доступны удобные и быстрые пересадки на МЦК и 3 линии метро: Солнцевскую, Филёвскую и БКЛ. Ожидается, что на момент открытия на первом участке будет совершаться более 90 тыс. поездок в сутки, а в 2030 году их количество возрастет почти в 1,5 раза и превысит 128 тыс. поездок в сутки. Пересадками на другие линии ежедневно будут пользоваться более 65 тыс. пассажиров.

Пассажиров нового участка метро будут перевозить самые современные российские поезда "Москва-2026". На начальном этапе эксплуатации линию будет обслуживать электродепо "Солнцево", а в дальнейшем - новое электродепо "Новорижское", строительство которого планируется завершить в 2027 году.

Ввод второго "Бульвар Генерала Карбышева - Липовая Роща" и третьего "Липовая Роща - Новорижская" участков Рублёво-Архангельской линии будет осуществлен в 2027 году. Ожидается, что к 2033 году пассажиропоток на линии увеличится почти в 3 раза и превысит 266 тыс. пассажиров в сутки.