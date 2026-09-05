Поиск

Открыт первый участок Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в запуске движения на первом участке Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена.

"Хочу поздравить и поблагодарить метростроителей и тех, кто будет эксплуатировать этот новый объект, но, разумеется, прежде всего тех, кто будет пользоваться им. Поехали", - сказал Путин.

Как сообщается в материалах к участию президента РФ в открытии объектов, первый участок Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена - от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" - это 8,7 км путей и 5 станций. В результате на карте столицы появилась новая 17-я линия метро.

Пусковой участок Рублёво-Архангельской линии улучшил транспортное обслуживание более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово, Филёвский Парк. Для них поездки в центр станут в два раза быстрее.

Пассажирам доступны удобные и быстрые пересадки на МЦК и 3 линии метро: Солнцевскую, Филёвскую и БКЛ. Ожидается, что на момент открытия на первом участке будет совершаться более 90 тыс. поездок в сутки, а в 2030 году их количество возрастет почти в 1,5 раза и превысит 128 тыс. поездок в сутки. Пересадками на другие линии ежедневно будут пользоваться более 65 тыс. пассажиров.

Пассажиров нового участка метро будут перевозить самые современные российские поезда "Москва-2026". На начальном этапе эксплуатации линию будет обслуживать электродепо "Солнцево", а в дальнейшем - новое электродепо "Новорижское", строительство которого планируется завершить в 2027 году.

Ввод второго "Бульвар Генерала Карбышева - Липовая Роща" и третьего "Липовая Роща - Новорижская" участков Рублёво-Архангельской линии будет осуществлен в 2027 году. Ожидается, что к 2033 году пассажиропоток на линии увеличится почти в 3 раза и превысит 266 тыс. пассажиров в сутки.

Рублёво-Архангельская ветка столичного метро длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД и в перспективе в Красногорск - с удобными и быстрыми пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Комфортные пересадки на два кольца - МЦК и БКЛ - дадут десятки вариантов маршрутов мультимодальных поездок и позволят быстро добираться до любой точки города. Станции Рублёво-Архангельской линии оснащаются самыми современными сервисами для пассажиров. Линия свяжет два крупнейших деловых квартала: ММДЦ "Москва-Сити" и СберСити в новом районе Рублёво-Архангельское.

Открытие Рублёво-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 1 млн нынешних и будущих жителей 7 центральных, западных и северо-западных районов Москвы (Пресненский, Дорогомилово, Филёвский Парк, Щукино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Кунцево), включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, а также подмосковного города Красногорск.

Москва Московский метрополитен Рублёво-Архангельская линия Владимир Путин Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

 Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Дождь, гроза и сильный ветер прогнозируются в Москве в субботу

 Дождь, гроза и сильный ветер прогнозируются в Москве в субботу

Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

 Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

Бабье лето придет в Москву на следующей неделе

 Бабье лето придет в Москву на следующей неделе

Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

 Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 120
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3653 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов