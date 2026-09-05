Поиск

В Москве до 2030 года будет построено еще 30 станций метро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Еще тридцать станций столичного метрополитена будет построено до 2030 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

"Построено 130 новых станций. До 2030 года у нас планы построить еще 30 станций, три новых электродепо, 75 километров дорог, то есть мы продолжаем активно строить", - сказал он на церемонии открытия новых объектов в Москве ко Дню города с участием президента РФ Владимира Путина.

Еще пять станций новой Рублёво-Архангельской линии метро Москвы будут открыты в следующем году. "Сегодня мы открываем новую, 17-ю Рублёво-Архангельскую линию метро. Первые пять станций. А следующие пять станций будут открыты уже в следующем году", - отметил мэр.

Путин и Собянин приняли участие в запуске движения на первом участке Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена. Как сообщается в материалах к участию президента РФ в открытии объектов, первый участок Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена - от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" - это 8,7 км путей и 5 станций. В результате на карте столицы появилась новая 17-я линия метро.

Москва Московский метрополитен Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

 Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Дождь, гроза и сильный ветер прогнозируются в Москве в субботу

 Дождь, гроза и сильный ветер прогнозируются в Москве в субботу

Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

 Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

Бабье лето придет в Москву на следующей неделе

 Бабье лето придет в Москву на следующей неделе

Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

 Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 120
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3653 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов