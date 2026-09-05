В Москве до 2030 года будет построено еще 30 станций метро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Еще тридцать станций столичного метрополитена будет построено до 2030 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

"Построено 130 новых станций. До 2030 года у нас планы построить еще 30 станций, три новых электродепо, 75 километров дорог, то есть мы продолжаем активно строить", - сказал он на церемонии открытия новых объектов в Москве ко Дню города с участием президента РФ Владимира Путина.

Еще пять станций новой Рублёво-Архангельской линии метро Москвы будут открыты в следующем году. "Сегодня мы открываем новую, 17-ю Рублёво-Архангельскую линию метро. Первые пять станций. А следующие пять станций будут открыты уже в следующем году", - отметил мэр.

Путин и Собянин приняли участие в запуске движения на первом участке Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена. Как сообщается в материалах к участию президента РФ в открытии объектов, первый участок Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена - от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" - это 8,7 км путей и 5 станций. В результате на карте столицы появилась новая 17-я линия метро.