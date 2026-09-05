Движение вновь открыто на ряде участков в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Движение восстановлено после временных перекрытий в столице, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение открыто: На Москворецкой набережной по направлению в центр. На Кремлевской набережной по направлению в центр. На Большом Каменном мосту по направлению в центр. На улице Знаменке по направлению в центр. На Старой площади по направлению в центр", - говорится в сообщении.

Также движение открыто на набережных Берсеневской, Софийской, Раушской и Болотной.

Помимо прочего, временные перекрытия сняты в в переулках Лубочном, Большом Толмачевском, Малом Толмачевском, Фалеевском, на участках набережных Болотной и Кадашевской, на улице Балчуг, Малом Москворецком мосту и Болотной площади, а также в боковом проезде улицы Серафимовича.