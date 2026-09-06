В Москве пройдет второй общемосковский крестный ход

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Общегородское православное шествие состоится в воскресенье - в день, когда Церковь вспоминает Собор Московских святых.

Крестный ход пройдет по благословению патриарха Кирилла и по согласованию со столичными властями. Возглавит мероприятие сам предстоятель, а перед началом шествия он совершит литургию в храме Христа Спасителя.

Во главе крестного хода по улицам города будут пронесены святыни Русской церкви - чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери и мощи святого великого князя Дмитрия Донского. На пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнического вала патриарх отслужит перед ними молебен. Дальше святыни понесут до Новодевичьего монастыря. Там их поставят на подиум и будут служить перед ними акафисты, пока мимо идут верующие.

В патриархии уточнили, что во время крестного хода этим святыням можно будет только поклониться, возможность приложиться к ним появится позже: с 7 по 20 сентября мощи Дмитрия Донского будут выставлены в храме Христа Спасителя (одновременно с мощами Спиридона Тримифунтского), а Смоленская икона останется в Новодевичьем монастыре до утра 7 сентября.

Первый общегородской крестный ход состоялся в прошлом году. Как отметил тогда патриарх, таким образом была восстановлена многовековая традиция московских крестных ходов, которая существовала вплоть до революции 1917 года.