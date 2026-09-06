Общемосковский крестный ход собрал тысячи участников

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в воскресенье общемосковский крестный ход, который проходит при большом стечении верующих, несмотря на дождливую погоду, передает корреспондент "Интерфакса".

Православное шествие предваряла патриаршая литургия в храме Христа Спасителя. Затем участники крестного хода направились к Пречистенской набережной, где к ним присоединилось тысячи жителей и гостей столицы, собиравшихся там с раннего утра. Шествие проходит по набережным города к Новодевичьему монастырю. Общая протяженность маршрута - около 6 километров.

Во главе крестного хода несут чудотворную Смоленскую икону Божией Матери, ковчег с мощами Димитрия Донского и икону Всех Московских святых.

Перед началом шествия патриарх Кирилл обратился с напутственным словом к верующим, пожелав, "чтобы крестные ходы в земле Русской, в граде Москве никогда не пресекались, чтобы они оставались видимыми свидетельствами веры православной в нашем народе".

Первый общегородской крестный ход состоялся в Москве в прошлом году. Таким образом была восстановлена многовековая традиция московских крестных ходов, которая существовала вплоть до Октябрьской революции 1917 года.