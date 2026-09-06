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Более 30 новых станций метро появятся в Москве в ближайшие 5-6 лет

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Более чем 30 новых станций метрополитена будет построено в Москве в ближайшие 5-6 лет, также ожидается строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что в планах: транспорт - более 30 новых станций метро в ближайшие 5-6 лет, продление МЦД до крупных городов соседних регионов и строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max по случаю Дня города.

Также столичный мэр сообщил о планах по развитию промышленности города. По его словам, на данный момент в Москве находится более 13 млн кв. м. промышленных площадей, а уже к 2030 году "их площадь должна превысить 25 млн кв. м.".

В рамках презентации градостроительной политики Собянин описал реализацию концепции "15-минутного города", когда детский сад, школа, медицина, торговля, возможности для отдыха и досуга, повседневные услуги и рабочие места находятся в шаговой доступности от дома.

Москва Сергей Собянин
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