Фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" отреставрировали на ВДНХ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончании реконструкции фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ.

"Ко Дню города завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. По вечерам здесь будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 м, другие - вырисовывать невероятные формы", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Специалисты заменили чашу фонтана и установили в ней современное оборудование - свыше 350 насосов, более тысячи форсунок, больше двух тыс. прожекторов и современную акустическую систему. Кроме того, по периметру новой чаши фонтана разместили латунные таблички со сведениями о знаковых событиях в истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса, отметил мэр.

Полной замене подверглись все инженерные системы насосной станции - от электроснабжения до слаботочных сетей. Благоустроили и прилегающую территорию, добавил Собянин.