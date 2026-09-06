Поиск

Фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" отреставрировали на ВДНХ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончании реконструкции фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ.

"Ко Дню города завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. По вечерам здесь будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 м, другие - вырисовывать невероятные формы", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Специалисты заменили чашу фонтана и установили в ней современное оборудование - свыше 350 насосов, более тысячи форсунок, больше двух тыс. прожекторов и современную акустическую систему. Кроме того, по периметру новой чаши фонтана разместили латунные таблички со сведениями о знаковых событиях в истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса, отметил мэр.

Полной замене подверглись все инженерные системы насосной станции - от электроснабжения до слаботочных сетей. Благоустроили и прилегающую территорию, добавил Собянин.

Москва ВДНХ Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение вновь открыто на ряде участков в Москве

 Движение вновь открыто на ряде участков в Москве

Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

 Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Дождь, гроза и сильный ветер прогнозируются в Москве в субботу

 Дождь, гроза и сильный ветер прогнозируются в Москве в субботу

Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

 Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

Бабье лето придет в Москву на следующей неделе

 Бабье лето придет в Москву на следующей неделе

Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

 Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3660 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11587 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов