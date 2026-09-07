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Лжецелительница задержана в Москве по подозрению в хищении более 2,5 млн рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала "экстрасенса" по подозрению в обмане матери тяжелобольного ребенка более чем на 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник.

Установлено, что в 2024 году жительница столицы связалась с лжецелительницей. Злоумышленница заявила москвичке, что на её семью наведена "смертельная порча", и убедила оплатить серию "очистительных" обрядов, которые якобы спасут её и ребёнка от гибели/

Там уточнили, что женщина систематически переводила деньги "экстрасенсу" за якобы оказанные услуги, передавала ей ювелирные украшения, "участвовала в ночных ритуалах на кладбищах, скупая для этого свечи и обрядовую атрибутику".

По данным столичного главка, спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.
Правоохранители задержали лжецелительницу - 44-летнюю жительницу Балашихи.

В ходе проверки "оперативники выявили ещё один аналогичный эпизод противоправной деятельности злоумышленницы: таким же способом она выманила почти 500 тысяч рублей у другой женщины", - сказали в столичном главке.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантка арестована.

Москва Балашиха МВД
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