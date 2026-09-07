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Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в подмосковном Раменском

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Раменском Московской области, пострадали пять человек, сообщила в понедельник пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, 66-летний водитель, управляя легковым автомобилем, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с микроавтобусом. В салоне автобуса находилось шесть пассажиров. В настоящее время четверо из них, а также водитель авто обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

По информации пресс-службы, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Московская область ДТП
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