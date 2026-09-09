В Московском военном округе создают отделения FPV-перехватчиков из резервистов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Московский военный округ для защиты объектов гражданской и военной инфраструктуры создает отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов, сообщила в среду пресс-служба военного округа.

"В целях усиления противовоздушной обороны критически важных объектов на территории Московского военного округа (МВО) принято решение о формировании специализированных отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, новые подразделения создаются для оперативного противодействия беспилотникам противника и обеспечения защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры.

"В основе их работы будет лежать применение высокоскоростных FPV-дронов-перехватчиков, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями", - сообщили в МВО.

По его данным, в настоящее время уже ведется целенаправленная переподготовка инструкторского состава. "Программа обучения включает изучение технических характеристик беспилотников, отработку навыков на специализированных симуляторах и практические полеты на полигонах", - сказали в пресс-службе МВО.

Там сообщили, что после завершения подготовки инструкторов начнется обучение резервистов, заключивших контракт с Минобороны РФ.