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Подполковник подмосковного главка МВД арестована по делу председателя СД "Евротранса"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заключил на два месяца под стражу еще одного фигуранта дела о растрате, по которому проходит председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартышов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Анны Левиной меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 ноября", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции.

По делу были задержаны председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартышов, а также трое топ-менеджеров компании, заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области - начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все трое сотрудников уволены из органов внутренних дел.

В настоящее время все, кроме Мартышова, арестованы судом по ходатайству следователя.

Ранее в МВД заявили, что следствие будет добиваться заключения задержанных под стражу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере), занимается Следственный департамент МВД России.

Как отметила Волк, устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв.м каждый.

Мартышов является мажоритарным акционером "ЕвроТранса": согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, его доля в УК компании составляет 44,1%.

"ЕвроТранс" последние месяцы испытывает финансовые трудности с обслуживанием своего публичного долга. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд руб.

МВД Евротранс
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