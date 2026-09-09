Московское метро после 2030 года продлят в семи направлениях Подмосковья

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области", - сказал Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым.

Мэр уточнил, что это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район - два направления, Одинцово, Балашиха. "Это крупнейшие городские округа, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана", - отметил он.

По словам Собянина, этот "сложный и емкий проект" будет реализовываться после 2030 года.

Мэр напомнил, что Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединены едиными экономическими, социальными связями. "Мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым - ИФ) давно об этом говорили, давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению", - сказал он.

В свою очередь Воробьев напомнил, что несколько лет назад президентом РФ была принята программа развития Московского транспортного узла. И, по его словам, "многое с тех пор реализовалось - в части дорог, вылетных магистралей, переездов, которые особенно важны для жителей Подмосковья ввиду высокой интенсивности, в том числе, пригородного сообщения". "Всегда стоял вопрос, когда мы сделаем следующий серьезный большой шаг", - добавил губернатор Подмосковья, отметив, что "строительство метро заметно повлияет на качество жизни людей".

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время на территории Московской области открыты две станции метро - "Мякинино" Арбатско-Покровской линии и "Котельники" Таганско- Краснопресненской линии.

В начале 2010-х годов 16 участков московского метро в часы пик работали на пределе пропускной способности, сегодня столичное метро имеет значительный резерв провозной способности. Именно это и позволило принять решение о продлении ряда радиальных линий в Подмосковье.

Также в рамках программы следующего десятилетия запланировано строительство метро в Новой Москве, включая Щербинку. Продление метро в Новую Москву и Московскую область сделает город ближе для 2 млн москвичей и 3,7 млн жителей Московской области, а с учетом действующих уже сегодня станций в зоне обслуживания московского метро будет проживать 33% жителей Подмосковья. Ожидается, что новыми участками метро будут пользоваться около 600 тыс. пассажиров в сутки.

Всего планы развития метро до 2035 года предусматривают строительство порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены в Московской области.