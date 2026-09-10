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Движение по Садовому кольцу в Москве перекроют 12 сентября из-за велофестиваля и велогонок

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил о временном ограничении движения для транспорта на Садовом кольце, а также ряде улиц в центре и на западе Москвы в субботу, 12 сентября, в связи с проведением "Московского осеннего велофестиваля", а также велогонок "Москва" и "Россия".

"12 сентября будет временно закрыто движение для авто на Садовом кольце в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонок "Россия" и "Москва", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в четверг.

В частности, движение будет закрыто с 00:01 до 19:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении; с 07:00 с открытием движения по мере прохождения велоколонны на Садовом кольце в каждом направлении, а также на улицах Косыгина, Смоленской и Большой Дорогомиловской, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко, Бородинском мосту и съездах с него на Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко.

Будет запрещен проезд с 11:00 до 19:00 на участках улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до д. 28, стр. 1 по улице Косыгина; с 11:10 до 19:00 по Университетскому проспекту от Менделеевской улицы до улицы Лебедева.

Кроме того, нельзя будет проехать с 11 сентября до 13 сентября на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина.

В дептрансе уточнили, что парковка будет запрещена с 00:01 11 сентября до 23:59 13 сентября на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина и от Университетского проспекта до улицы Косыгина; с 00:01 12 сентября до окончания мероприятий на всех участках ограничений.

Помимо этого, с 10:00 11 сентября до 06:00 13 сентября для проезда будет закрыта крайняя левая полоса на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении.

Дептранс рекомендует для поездок в районы временных ограничений использовать метро.

Москва
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