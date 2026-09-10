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Аэропорт Внуково работает по согласованию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в четверг в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Внуково Москва Росавиация
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