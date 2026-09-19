В голосовании на выборах в Москве приняли участие более 2,8 млн человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В голосовании на выборах в столице приняли участие свыше 2,8 млн человек, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"Второй день голосования на выборах в Государственную Думу и Совет депутатов муниципального округа Щукино проходит в столице штатно несмотря на массированные атаки (кибератаки - ИФ). Общая явка на середину второго дня выборов в Москве составила более 2,8 млн человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте штаба в субботу.

2,5 млн - избиратели, получившие электронный бюллетень онлайн или при помощи терминала на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 300 тыс. человек, уточнили в штабе.

"В течение ночи инфраструктура ДЭГ отражала продолжающиеся атаки извне. Система столичного ДЭГ работает штатно, несмотря на массированные атаки", - отмечается в сообщении.