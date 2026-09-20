Повреждения домов, машин и хозпостроек зафиксировали по 20 адресам в Домодедово

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ряд жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек повреждены в результате ночной атаки беспилотников в городском округе Домодедово, пострадали пять человек, сообщила глава муниципалитета Евгения Хрусталева.

"Основные последствия в микрорайоне Белые Столбы и деревне Новлянское: порядка 20 адресов, где повреждены жилые дома, остекление, автомобили или хозяйственные постройки", - написала она в своем канале в Max.

Глава муниципалитета отметила, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали.

"По имеющейся информации, травмы легкой и средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, данные о пострадавших и их состоянии продолжают уточняться", - добавила Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион ночью подвергся массированной атаке БПЛА, было сбито 249 беспилотников в 17 округах, два человека погибли, в двух многоквартирных домах и в складском комплексе начались пожары, один многоквартирный дом поврежден.

Позже он уточнил, что медпомощь понадобилась 20 людям, в том числе пятерым в Домодедово.