Мосгоризбирком фиксирует попытки некоторых москвичей проголосовать повторно на выборах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдатели Общественной палаты Москвы, которые находятся на избирательных участках в разных районах города, сообщают в Группу разбора штаба о намеренных попытках ряда москвичей проголосовать дважды на выборах, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

"Сегодня наши наблюдатели на участках отмечают, что появляются граждане, которые сознательно идут к терминалу для голосования, открывают электронный бюллетень, а потом требуют выдать им бумажный - по сути, повторно. Они создают конфликты на участках и мешают другим реализовать свое избирательное право", - сказал он журналистам в воскресенье.

"Такие действия можно с уверенностью назвать попыткой двойного голосования, а значит - противоправным действием, за которое предусмотрена ответственность по УК РФ. Все эпизоды будут проверены, а материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер", - сообщил в свою очередь зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

По его словам, такие действия приводят к тому, что терминал электронного голосования становится на некоторое время недоступен для голосования граждан.

Несмотря на попытки нарушить ход голосования на выборах в Москве, оно продолжается в штатном режиме, отметил Реут.

Он добавил, что явка является стандартной для текущего этапа голосования.

Москвичам доступны все способы голосования, сделать выбор они могут в режиме онлайн или на избирательных участках. На участках есть возможность голосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Жители округа Щукино также голосуют за депутатов в органы местного самоуправления.

Гости столицы, заранее подавшие заявления через "Мобильный избиратель", смогут проголосовать за депутатов Госдумы в Москве, избиратели из шести регионов (Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) дополнительно получают возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих регионов.