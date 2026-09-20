Прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости нарушений избирательного законодательства

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура предупреждает, что вмешательство в работу избиркомов, а также попытки помешать гражданам проголосовать влекут за собой административную и уголовную ответственность.

"Прокуратура Москвы в ходе мониторинга состояния законности на территории столицы выявила факты совершения действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства",- заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что за вмешательство в осуществление избирательной комиссией своих полномочий, повлекшее нарушение установленного законодательством о выборах либо создание помех участию избирателей в голосовании, ст. 5.69 КоАП РФ (вмешательство в работу избиркома) предусмотрена административная ответственность.

"Также разъясняем, что любые незаконные умышленные действия, которые могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий влекут за собой ответственность, предусмотренную ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и наказание вплоть до лишения свободы",- сказали в ведомстве.

Прокуратура призвала жителей Москвы соблюдать общественный порядок, в том числе при осуществлении своих избирательных прав, и "не поддаваться на провокации, целью которых являются воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий".